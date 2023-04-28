Селихов: какой момент хотел бы пережить со «Спартаком»? Чемпионство!

Голкипер «Спартака» Александр Селихов назвал топ-3 события за годы, проведённые в «Спартаке». Кроме того, вратарь рассказал, какой момент с красно-белыми хотел бы пережить ещё раз.

«На первое место поставлю гостевой матч с «Легией». И в эмоциональном плане и с точки зрения значимости той победы — мы заняли первое место в очень сложной группе. Красивая получалась история. Как говорит Соболев, мы бы выиграли ту Лигу Европы (смеётся). Жаль, что в итоге всё вышло так грустно. На втором месте — концовка чемпионского сезона, когда я перешёл в клуб. И пусть сыграл только в одном матче, но то, что творилось на игре с «Тереком» и в остальные дни празднования, — это незабываемо.

А ещё назову первый матч за основу после долгого восстановления. После игры не смог сдержать эмоции, даже слёзы навернулись. Для меня футбол — вся жизнь. Но два года мне приходилось смотреть его как зрителю. Поэтому возвращение после такого длинного перерыва меня тронуло. Тогда, помню, сравнивал ощущения с полётом в космос. А можно четвёртый пункт добавить? Кубок прошлого года.

Какой ещё момент со «Спартаком» хотел бы пережить? Чемпионство! В котором принял бы большее участие как игрок. Но загадывать не будем», — приводит слова Селихова официальный сайт «Спартака».