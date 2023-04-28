Хаджи: в матче с «Ростовом» защитникам «Спартака» нужно грамотно сыграть против Комличенко

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Ростовом», обратив внимание на форварда ростовчан Николая Комличенко.

«Победа «Спартака над «Краснодаром» очень важна в эмоциональном плане. Если подопечные Абаскаля будут играть против «Ростова» так, как во втором тайме матча с «Краснодаром», то победа им обеспечена. «Спартаку» необходимо набирать три очка, так как он должен занимать второе место по итогам чемпионата, а следующая игра с «Зенитом».

Нужно грамотно сыграть в защите. Это сейчас самое главное. Впереди у команды всё более-менее хорошо. Важно правильно сыграть персонально с Комличенко, чтобы он снова не заработал три пенальти», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.