Червиченко: не жду от матча «Спартак» — «Ростов» ничего хорошего. Иллюзий по судейству нет

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Ростовом» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Исход матча «Спартак» — «Ростов» окажет серьёзное влияние на распределение команд в тройке. Победа «Ростова» делает шансы команды на тройку очень хорошими. Победа «Спартака» тоже делает шансы хорошими, но не настолько.

От игры не жду ничего хорошего. Мне просто интересно: будут «Ростов» убивать культурно или совершенно беспредельно. На мой взгляд, «Краснодар» в предыдущем туре «прибили». Болельщики «Спартака» в это верить не хотят, но каждый верит в своё счастливое. Перед тем как назначали арбитров на матчи, я сказал, что назначат либо Кукуяна, либо Левникова — они способны «прибить».

Не жду никакого позитива от этого матча. «Ростов» будут притормаживать в середине. Будет тактика мелкого фола, срывы атаки. В одну сторону Левников будет видеть малейшие прикосновения, а в другую нет. У меня иллюзий по его судейству нет вообще никаких. Скорее всего, этот матч будут вытягивать так, чтобы он закончился в пользу «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.