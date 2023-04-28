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«Интер» отказал «Челси» в обмене Онана на Кепу, в клубе хотят двух других игроков

«Интер» отказал «Челси» в обмене Онана на Кепу, в клубе хотят двух других игроков
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«Интер» не принял предложение «Челси» об обмене вратаря Андре Онана на голкипера лондонцев Кепу Аррисабалагу. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что лондонцы предложили за 27-летнего камерунского футболиста права на Аррисабалагу и денежную компенсацию. Однако «Интер» не интересует подписание Кепы: они хотят взамен защитника Трево Чалобу или полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

28-летний Кепа присоединился к «Челси» летом 2018 года, лондонцы заплатили за него € 80 млн. В этом сезоне испанец отыграл 23 матча в АПЛ и пропустил 21 мяч. Онана, присоединившийся к «Интеру» на правах свободного агента прошлым летом, провёл 20 матчей в Серии А и пропустил 18 мячей.

Кто может покинуть «Челси». Видеоролик:

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