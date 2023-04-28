Мозес может сыграть с «Ростовом», Хлусевич вернётся в строй в ближайшее время

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Хавбек Даниил Хлусевич вскоре также должен вернуться в строй.
«Все недавно травмированные футболисты, кроме Хлусевича, работают в общей группе и готовятся к субботнему матчу с «Ростовом». Даниил тоже должен вот-вот вернуться в строй», – приводит слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Спорт-экспресс».
Напомним, оба игрока пропустили из-за повреждений несколько последних матчей «Спартака»: с «Торпедо» 15 апреля (2:1) и «Краснодаром» 24 апреля (4:3) в чемпионате России, а также кубковый с «Акроном» 19 апреля (1:2). 32-летний Мозес, кроме того, отсутствовал в заявке на матч с «Динамо» 8 апреля (3:3), который проходил в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом» «Спартак» проведёт в субботу, 29 апреля.
- 28 апреля 2023
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