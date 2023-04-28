«Уфа» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в матче Первой лиги

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе прошёл матч 29-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Уфа» и махачкалинское «Динамо». Финальный свисток Николая Волошина зафиксировал безголевую ничью — 0:0.

«Уфа» набрала 26 очков и занимает в турнирной таблице Мелбет Первой лиги 16-е место. В следующем туре команда Арслана Халимбекова сыграет в гостях с московской «Родиной». Махачкалинское «Динамо» с 41 очком остаётся на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре команду ожидает матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

Обслуживала матч «Уфа» — «Динамо» бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Ему помогали Алексей Линкин и Евгений Синянский. Резервный судья — Александр Маюн.