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«Уфа» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в матче Первой лиги

«Уфа» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в матче Первой лиги
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Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе прошёл матч 29-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Уфа» и махачкалинское «Динамо». Финальный свисток Николая Волошина зафиксировал безголевую ничью — 0:0.

«Уфа» набрала 26 очков и занимает в турнирной таблице Мелбет Первой лиги 16-е место. В следующем туре команда Арслана Халимбекова сыграет в гостях с московской «Родиной». Махачкалинское «Динамо» с 41 очком остаётся на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре команду ожидает матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

Обслуживала матч «Уфа» — «Динамо» бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Ему помогали Алексей Линкин и Евгений Синянский. Резервный судья — Александр Маюн.

Россия - Мелбет Первая лига. 29-й тур
28 апреля 2023, пятница. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала
Комментарии
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