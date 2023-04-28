Романцев: соскучился по гулу трибун — хоть бери магнитофон и записывай

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от ретроматча, который состоится 1 мая в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Прежде всего жду как можно больше болельщиков на стадионе. Честно признаться, сильно по ним соскучился. Соскучился по гулу трибун. Хоть бери с собой магнитофон и записывай! Я же всю жизнь провёл рядом с болельщиками. Они всегда были нашим 12-м игроком. И это не просто громкие слова. В сложнейших игровых ситуациях, когда казалось, что нет никаких сил и эмоций, они заряжали команду такой мощной энергетикой, что эти силы и эмоции снова откуда-то появлялись. И примеров тому множество. А ещё от подобных матчей всегда жду общения. Тёплого, человеческого общения. Ведь где ещё нам можно увидеться и пообщаться, как не на футболе. В прошлом году в Санкт-Петербурге и Москве прошли две замечательные игры спартаковцев с ветеранами «Зенита». Все участники тех встреч могут подтвердить, что испытали яркие положительные эмоции.

Костяк («Спартака». – Прим. «Чемпионата») составят ребята из нашего золотого поколения 90-х и начала 2000-х. Моё мнение: большинство из них и сейчас бы не испортили погоды в командах Российской Премьер-Лиги», – приводит слова Романцева пресс-служба «Спартака».

Напомним, организатором ретроматча стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо».

2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы – и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.

Олег Романцев войдёт в тренерский штаб символической команды «Спартака» на этой игре.