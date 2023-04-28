Нападающий «Барселоны» Торрес высказался о возможном возвращении Месси в команду
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес считает, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси должен вернуться в испанскую команду.
«Действительно есть слухи о возможном возвращении Лео. Я бы хотел, чтобы он мог вновь сыграть за «Барселону» и попрощаться на должном уровне с клубом, которому он так много дал», — приводит слова Торреса Movistar Plus.
35-летний Месси выступал в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Он покинул команду на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ», который истекает в конце сезона. Сообщалось, что аргентинец близок к возвращению в испанскую команду.
Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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