Нападающий «Барселоны» Торрес высказался о возможном возвращении Месси в команду

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес считает, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси должен вернуться в испанскую команду.

«Действительно есть слухи о возможном возвращении Лео. Я бы хотел, чтобы он мог вновь сыграть за «Барселону» и попрощаться на должном уровне с клубом, которому он так много дал», — приводит слова Торреса Movistar Plus.

35-летний Месси выступал в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Он покинул команду на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ», который истекает в конце сезона. Сообщалось, что аргентинец близок к возвращению в испанскую команду.

Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.