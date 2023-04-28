«Челси» попытается подписать форварда «Баварии» Садио Мане

«Челси» готов рассмотреть вопрос о трансфере экс-игрока «Ливерпуля» Садио Мане, который столкнулся с трудностями в мюнхенской «Баварии», включая конфликт с партнёром Лероем Зане. Football Insider, ссылаясь на свои источники, сообщает, что синие остро нуждаются в усилении атаки и Мане является одной из основных целей клуба.

Отметим, что летом лондонцы, потратившие почти £ 600 млн на новобранцев, собираются продать нескольких игроков, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей. Это не единственная сложность для клуба Тодда Боули, поскольку на рынке не так много доступных центральных нападающих подходящего профиля.

Сообщается, что Мане попал в поле зрения скаутов «Челси» после неудачного сезона в «Баварии», который, как ожидается, закончится летним трансфером. Получившая широкую огласку ссора в раздевалке с Лероем Зане привела к тому, что немецкий гранд готов выслушать предложения по игроку ближайшим летом. Что касается цены, то мюнхенцы хотели бы компенсировать финансовые затраты: выплаты «Ливерпуля» выросли с £ 27 млн до £ 35 млн после включения различных бонусных опций.

Мане, которому на прошлой неделе исполнился 31 год, на два года моложе нападающего «Челси» Обамеянга, которым недовольны в Лондоне, и способен играть на нескольких позициях в атаке. Кроме того, Садио хорошо зарекомендовал себя на Туманном Альбионе, проведя 269 матчей за «Ливерпуль», в которых он забил 120 голов и отдал 49 передач во всех турнирах.

В Германии Мане отлично стартовал с 11 голами к октябрю, но с тех пор не забивал, и кульминацией мюнхенских неудач игрока может стать инцидент в раздевалке, когда он ударил Зане после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.