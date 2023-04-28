«Краснодар» досрочно стал победителем Молодёжной футбольной лиги

ФК «Краснодар» крупно обыграл «Урал» (5:1) в 7-м туре Группы I Молодёжной футбольной лиги и стал недосягаем для главного преследователя, питерского «Зенита», который сыграл вничью с «Чертаново». Таким образом, чёрно-зелёные досрочно оформили золото за три тура до завершения сезона в МФЛ.
Молодёжка «быков» выиграла титул во второй раз в истории проведения турнира после триумфа в 2018 году. К слову, победа в матче с «Уралом» стала для них седьмой подряд на турнире.
Отметим, что с 2008 года, когда состоялся первый розыгрыш лиги молодёжных команд России, абсолютным рекордсменом остаётся «Спартак», в активе которого четыре комплекта золотых медалей и пять серебряных. Также четыре титула у московского «Динамо», которое только раз финишировало вторым и ещё дважды – на третьем месте.
У «Краснодара», помимо двух чемпионских титулов, есть серебро 2021 года.
- 28 апреля 2023
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