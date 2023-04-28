15-летний уроженец России Ибрагимов, выступающий за Англию, провёл занятие с основой «МЮ»
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Левый нападающий структуры «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов сегодня, 28 апреля, провёл тренировку в составе первой команды манкунианцев. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсетях.
15-летний Ибрагимов родился в Дагестане, но уже продолжительное время выступает в Англии за «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023 года Амир дебютировал в составе сборной Англии U15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2), проведя на поле 60 минут. В нынешнем сезоне чемпионата Англии U18 на счету Ибрагимова одна результативная передача в пяти встречах.
30 апреля «Манчестер Юнайтед» проведёт матч чемпионата Англии с «Астон Виллой». Он начнётся в 16:00 мск.
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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