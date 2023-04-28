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Динамо — Факел. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Динамо» — «Факел»: стали известны стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

«Динамо» — «Факел»: стали известны стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ
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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
28 апреля 2023, пятница. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы:

«Динамо» (Москва): Шунин, Даса, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Захарян, Кутицкий, Фомин, Макаров, Нгамалё, Смолов.

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Факел» и «Динамо» сыграли вничью — 3:3. В составе воронежцев отличились Георгий Гонгадзе, Роман Акбашев и Ильнур Альшин. За «Динамо» дубль оформил Фёдор Смолов, а также в свои ворота мяч отправил защитник «Факела» Василий Черов.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Зенит» (58).

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