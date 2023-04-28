Гвардиола: быть чемпионом Премьер-лиги — то же самое, что и выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что размышляет о «Реале», но пока сконцентрирован на ближайших играх чемпионата Англии.

«Я пока не думаю о «Реале». У меня есть кое-какая идея, но обычно я думаю о следующей игре, и сейчас у нас нет времени расставлять приоритеты. Быть чемпионом в Премьер-лиге —то же самое, что и выиграть Лигу чемпионов, поэтому сейчас моё внимание сосредоточено на «Фулхэме», затем – на «Вест Хэм Юнайтед», а затем – на «Лидсе». Только после этого мы будем основательно готовиться к «Реалу».

Мы очень довольны результатом последнего матча и тем, как мы играли, но это всё. Я знаю, что осталось не 20 игр, а только семь, но это семь важных игр. Тем более что между ними есть и матчи Лиги чемпионов», — цитирует испанского специалиста Marca.

Напомним, «Сити» одержал крупную победу в последнем матче с лидером АПЛ «Арсеналом» (4:1), и по потерянным очкам «горожане» обходят лондонский клуб в турнирной таблице. Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» состоится 9 мая.