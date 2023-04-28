Томас Тухель высказался о проблемах мюнхенской «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о ситуации команды в турнирной таблице в чемпионате Германии.

«Ситуация «Баварии» сложна, но мы не безнадёжны. Чувствую, что можем прибавить в оставшихся матчах. «Баварии» следует снизить уровень ожидания, чтобы не ждать изменения ситуации моментально. Мы будем двигаться постепенно и идти к победе. Результат в матче с «Гертой» необходим, сейчас нет смысла разговаривать о турнирном положении», — приводит слова Тухеля ESPN US.

49-летний Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. В семи матчах под его руководством команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и трижды уступила. В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает второе место (59 очков), отставая от лидирующей «Боруссии» на одно очко.

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