Гвардиола: с «Сити» может случиться то же, что и с «Арсеналом» в последних матчах

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ с «Арсеналом».

«Пока ничего не закончилось. Всё закончится, когда всё будет окончательно решено. Я знаю Микеля Артету, игроки знают. Мы понимаем, что «Арсенал» не сдастся. Они уже завоевали путёвку в Лигу чемпионов, но они не сдадутся. Когда мы будем опережать их на 10 очков, я скажу, что всё решено. Но сейчас реальность такова, что мы отстаём на два очка. Да, у нас есть две игры в запасе, но мы должны с уважением относиться к командам, с которыми мы будем играть, нам ещё нужно победить их. Вот после этого я соглашусь с тем, что всё кончено. Но сейчас реальность такова, что чемпионом станет «Арсенал», если чемпионат закончить прямо сейчас.

Я сказал игрокам, что то, что случилось с «Арсеналом» в последних матчах, может произойти с нами. Это вполне возможно. Можно потерять очки за одну неделю. Стоит это осознавать и не допустить этого», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.