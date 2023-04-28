Гвардиола: с «Сити» может случиться то же, что и с «Арсеналом» в последних матчах

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ с «Арсеналом».
«Пока ничего не закончилось. Всё закончится, когда всё будет окончательно решено. Я знаю Микеля Артету, игроки знают. Мы понимаем, что «Арсенал» не сдастся. Они уже завоевали путёвку в Лигу чемпионов, но они не сдадутся. Когда мы будем опережать их на 10 очков, я скажу, что всё решено. Но сейчас реальность такова, что мы отстаём на два очка. Да, у нас есть две игры в запасе, но мы должны с уважением относиться к командам, с которыми мы будем играть, нам ещё нужно победить их. Вот после этого я соглашусь с тем, что всё кончено. Но сейчас реальность такова, что чемпионом станет «Арсенал», если чемпионат закончить прямо сейчас.
Я сказал игрокам, что то, что случилось с «Арсеналом» в последних матчах, может произойти с нами. Это вполне возможно. Можно потерять очки за одну неделю. Стоит это осознавать и не допустить этого», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
- 28 апреля 2023
-
21:01
-
20:51
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:40
-
20:32
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:10
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:33
-
19:32
-
19:27
-
19:26
-
19:20
-
19:01
-
18:59
-
18:43
-
18:38
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
18:01
-
17:48
-
17:44
-
17:39
-
17:39
-
17:35