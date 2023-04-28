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Лепёхин: «Крылья» могут создать проблемы «Зениту». Команда Семака — особый раздражитель

Лепёхин: «Крылья» могут создать проблемы «Зениту». Команда Семака — особый раздражитель
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Бывший футболист Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Встреча состоится 29 апреля. Начало игры — в 14:00 мск.

«В матче «Крылья Советов» — «Зенит» ожидаю победы петербуржцев. Пока остаются теоретические шансы упустить чемпионство, «Зенит» не может терять очки с такими командами, как «Крылья». Но допускаю, что самарцы могут создать серьёзные проблемы.

По ходу сезона мы видели, что многие игры «Зенит» выигрывает в упорном сопротивлении со стороны соперников. Команда Семака — особый раздражитель: все настраиваются по-особому и выдают лучшие матчи. По крайней мере, со многими командами так и происходит. Поэтому сопротивление от «Крыльев» будет, но уровень мастерства и подбор футболистов у «Зенита» выше. Всё зависит от быстрых голов: если их не будет, то чем ближе конец игры, тем труднее будет забить. Но я думаю, что «Зенит» сможет забить один-два гола, и игра станет простой», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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