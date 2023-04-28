Селихов — о дисквалификации в Кубке: так много за один пендаль?

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал об отношении к шестиматчевой дисквалификации в Кубке России за участие в массовой драке с футболистами «Зенита».
«Это самая длительная дисквалификация в моей карьере. Хотя, по-моему, на шесть матчей дело не тянуло. Так много за один пендаль? Но к итоговому решению отнёсся с пониманием. Ко всем нужно проявлять уважение. При этом важно понимать, что это футбол, рубка началась с самых первых минут. Слишком принципиальный соперник. Но не думаю, что эти события как-то скажутся на ближайшем выезде в Питер», – приводит слова Селихова пресс-служба «Спартака».
Напомним, 27 ноября после завершения основного времени кубкового матча «Зенит» – «Спартак» игроки обеих команд организовали массовую драку. По её итогам красные карточки получили шесть футболистов: по трое из каждого клуба. 1 декабря контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил нескольких игроков с обеих сторон, включая Селихова, на шесть матчей Кубка.
- 28 апреля 2023
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