Ветеран «Барселоны» Бускетс продлит контракт с клубом, Серхио сообщил о решении игрокам
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Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс, чей контракт с командой истекает в конце сезона, продлит соглашение с родной командой. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
По сведениям источника, о решении 34-летнего футболиста проинформированы некоторые люди в раздевалке. Сообщалось, что «Барселона» предложила Бускетсу однолетний контракт с возможностью продления ещё на год при проведении определённого количества матчей.
В нынешнем сезоне Бускетс в 37 матчах отметился тремя результативными передачами. Полузащитник выступает в структуре «Барселоны» с 2005 года.
Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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