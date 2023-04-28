Ветеран «Барселоны» Бускетс продлит контракт с клубом, Серхио сообщил о решении игрокам

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс, чей контракт с командой истекает в конце сезона, продлит соглашение с родной командой. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».

По сведениям источника, о решении 34-летнего футболиста проинформированы некоторые люди в раздевалке. Сообщалось, что «Барселона» предложила Бускетсу однолетний контракт с возможностью продления ещё на год при проведении определённого количества матчей.

В нынешнем сезоне Бускетс в 37 матчах отметился тремя результативными передачами. Полузащитник выступает в структуре «Барселоны» с 2005 года.

Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.