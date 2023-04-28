«Динамо» — «Факел»: Нгамалё покинул поле из-за травмы

В эти минуты продолжается матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё покинул поле хромая на 33-й минуте и сразу проследовал в подтрибунные помещения. Хавбек получил травму в борьбе с Игорем Калининым. Игрок гостей был в шаге от удаления. Вместо Нгамалё на поле вышел Ярослав Гладышев.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Факел» и «Динамо» сыграли вничью — 3:3. В составе воронежцев отличились Георгий Гонгадзе, Роман Акбашев и Ильнур Альшин. За «Динамо» дубль оформил Фёдор Смолов, а также в свои ворота мяч отправил защитник «Факела» Василий Черов.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Зенит» (58).