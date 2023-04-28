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Динамо — Факел. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Динамо» — «Факел»: первый тайм завершился без голов

«Динамо» — «Факел»: первый тайм завершился без голов
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Завершился первый тайм матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
28 апреля 2023, пятница. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
0 : 0
Факел
Воронеж

После первого тайма голов забито не было. Отметим, что полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё покинул поле хромая на 33-й минуте игры и сразу проследовал в подтрибунные помещения. Хавбек получил травму в борьбе с Игорем Калининым, который получил жёлтую карточку. Вместо Нгамалё на поле вышел Ярослав Гладышев.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Зенит» (58).

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