Валерий Кечинов: не согласен с Камоцци, что при Абаскале молодёжь в «Спартаке» деградирует

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на заявление бывшего советника экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци о том, что некоторые молодые российские футболисты красно-белых не развиваются в московском клубе и деградируют.

«Не согласен со словами Камоцци. Пруцев очень сильно прибавил при Абаскале, при нём он сейчас играет ключевую роль в составе. Что касается Игнатова, то тоже не считаю, что он деградирует — просто бывают спады. Были игры, где он играл очень ярко, а бывает так, что не совсем заметен. Однако это не страшно. Они ещё будут расти и прогрессировать, поэтому не согласен с Камоцци», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.