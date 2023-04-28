Валерий Кечинов: не согласен с Камоцци, что при Абаскале молодёжь в «Спартаке» деградирует
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на заявление бывшего советника экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци о том, что некоторые молодые российские футболисты красно-белых не развиваются в московском клубе и деградируют.
«Не согласен со словами Камоцци. Пруцев очень сильно прибавил при Абаскале, при нём он сейчас играет ключевую роль в составе. Что касается Игнатова, то тоже не считаю, что он деградирует — просто бывают спады. Были игры, где он играл очень ярко, а бывает так, что не совсем заметен. Однако это не страшно. Они ещё будут расти и прогрессировать, поэтому не согласен с Камоцци», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
22:34
-
22:30
-
22:29
-
22:23
-
22:13
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:13
-
21:10
-
21:09
-
21:01
-
20:51
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:40
-
20:32
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:10
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:33
Партнерский контент