«Ювентус» принял решение сохранить Массимилиано Аллегри на посту тренера

Руководство туринского «Ювентуса» не планирует увольнять главного тренера Массимилиано Аллегри, который регулярно подвергается критике в Италии, в том числе за безрассудное поведение после поражения от «Интера» в Кубке страны. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Старая синьора» пресекла слухи о досрочном расторжении контракта с 55-летним специалистом, который действует до 2025 года. Боссов клуба удовлетворили выход команды в полуфинал Лиги Европы и текущее третье место в таблице Серии А, куда «Юве» поднялся после приостановки 15-очкового штрафа.
Эта информация, если она соответствует действительности, могла огорчить Зинедина Зидана, который этим летом планировал договориться с «Ювентусом». Ранее он лишился шансов возглавить сборную Франции, поскольку федерация продлила контракт с Дидье Дешамом после финала чемпионата мира в Катаре.
- 28 апреля 2023
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