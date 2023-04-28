Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Динамо» и «Факела» побил антирекорд сезона в РПЛ

Матч «Динамо» и «Факела» побил антирекорд сезона в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Первый тайм матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и воронежский «Факел», завершился без забитых голов и без единого удара в створ от обеих команд. Как сообщает Opta Sports, такое случилось впервые с начала сезона в чемпионате России.

В последний раз соперники ни разу не пробили по воротам за весь первый тайм в рамках матча чемпионата в мае 2022 года, это была игра «Локомотив» – «Рубин». В текущем розыгрыше предыдущий антирекорд установили «Ростов» и «Урал» в октябре – за тайм соперники трижды пробивали в створ.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Зенит» (58).

Материалы по теме
Форвард «Динамо» Тюкавин: у клуба большой юбилей — хочется подарить праздник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023