Матч «Динамо» и «Факела» побил антирекорд сезона в РПЛ

Первый тайм матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и воронежский «Факел», завершился без забитых голов и без единого удара в створ от обеих команд. Как сообщает Opta Sports, такое случилось впервые с начала сезона в чемпионате России.

В последний раз соперники ни разу не пробили по воротам за весь первый тайм в рамках матча чемпионата в мае 2022 года, это была игра «Локомотив» – «Рубин». В текущем розыгрыше предыдущий антирекорд установили «Ростов» и «Урал» в октябре – за тайм соперники трижды пробивали в створ.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Зенит» (58).