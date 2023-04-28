«Динамо» — «Факел»: арбитр отменил гол Захаряна после просмотра повторов

В эти минуты продолжается матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Спорный эпизод состоялся на 53-й минуте. Арсен Захарян в борьбе с Игорем Калининым завладел мячом прямо перед вратарём и легко переиграл Свинова. Арбитр вначале указал на центр, потом отменил гол и после просмотра повторов подтвердил второе решение, зафиксировав фол Захаряна на Калинине.

Ранее «Факел» на 49-й минуте открыл счёт. Георгий Гонгадзе точно пробил из района 11-метровой отметки после скидки партнёра с правого фланга.

После первого тайма голов забито не было. Отметим, что полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё покинул поле хромая на 33-й минуте игры и сразу проследовал в подтрибунные помещения. Хавбек получил травму в борьбе с Игорем Калининым, который получил жёлтую карточку за этот фол. Вместо Нгамалё на поле вышел Ярослав Гладышев.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Зенит» (58).