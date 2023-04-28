Оливер Кан: «Бавария» хочет снова стать чемпионом Германии и сделает это!

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан уверен, что мюнхенский клуб выиграет титул в этом сезоне.
«Разумеется, мы снова хотим стать чемпионами Германии в этом сезоне. И мы сделаем это! В прошлом уже были сложные ситуации, с которыми «Бавария» справлялась. Из них клуб выходил более сильным.
Важно, чтобы руководство оставалось спокойным. Так будет и в этот раз. Это то, за что выступает «Бавария» и я лично, со всей своей страстью», — приводит слова Оливера Кана Bayern & Germany.
Дортмундская «Боруссия» в прошлом туре дома разгромила «Айнтрахт» и вышла на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, обогнав «Баварию». Мюнхенский клуб, в свою очередь, уступил «Майнцу» со счётом 1:3. «Шмели» набрали 60 очков в 29 матчах и за пять туров до конца турнира опережают мюнхенцев на одно очко.
- 28 апреля 2023
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