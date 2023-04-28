Криштиану Роналду прервал безголевую серию за «Аль-Наср»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в ворота «Аль-Раэда» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Для 38-летнего португальца этот гол стал первым за команду спустя четыре матча без результативных действий.
В последний раз он отличился в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Адала» (5:0), когда оформил дубль. Эта встреча прошла 4 апреля, с тех пор «Аль-Наср» провёл четыре матча, ни в одном из которых португалец забитым мячом не отметился.
Всего за «Аль-Наср» Криштиану Роналду забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Соглашение между сторонами подписано до лета 2025 года.
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду. Видеоролик:
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