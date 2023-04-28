«Факел» прервал серию без побед на выезде в РПЛ длиной в 25 матчей

Несколько минут назад завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и воронежский «Факел», игра закончилась победой гостей со счётом 2:0. Таким образом, воронежская команда сумела прервать серию без гостевых побед в РПЛ, которая собрала 25 матчей, сообщает Opta Sports.

В последний раз воронежцы побеждали на выезде в высшей лиге в матче 2-го тура сезона-2001 с «Аланией». Кроме того, «Факел» никогда до этого не выигрывал в Москве в рамках чемпионата России.

Напомним, «Факел» переиграл «Динамо» благодаря дублю Георгия Гонгадзе.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 25 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).