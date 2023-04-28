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Георгий Гонгадзе впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

Георгий Гонгадзе впервые в карьере оформил дубль в РПЛ
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Нападающий воронежского «Факела» Георгий Гонгадзе впервые в карьере оформил дубль в Российской Премьер-Лиге, сообщает Opta Sport.

В выездном матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» Гонгадзе дважды поразил ворота соперников — на 49-й минуте встречи Гонгадзе пробил из района 11-метровой отметки после скидки Мохамеда Браими с правого фланга. На 59-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо» за игру рукой Александра Кутицкого, и Гонгадзе с «точки» пробил неотразимо.

Эти два гола форварда воронежского клуба позволили «Факелу» отпраздновать победу в матче с «Динамо» со счётом 2:0. Этот успех стал для «Факела» первым в последних 25 гостевых встречах.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).

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