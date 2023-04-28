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Гафин: высока вероятность, что Йоканович покинет «Динамо», если клуб не попадёт в тройку

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что будущее главного тренера Славиши Йокановича зависит от итогового места команды в таблице Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, что команда играет ниже своего потенциала. Сложно говорить, насколько, но, по нашему мнению, у нас собраны квалифицированные футболисты. Многие футболисты играют в своих национальных командах. Мы ожидаем от них гораздо большего.

Высока вероятность, что Йоканович покинет «Динамо», если команда не достигнет цели попадания в тройку», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Несколько минут назад московское «Динамо» уступило воронежскому «Факелу» в матче 25-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Факела», дубль оформил Георгий Гонгадзе.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).