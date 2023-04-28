«Чуть задолжали болельщикам». Вратарь «Факела» Свинов — о первой выездной победе в РПЛ

Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Понравилось больше всего, что победили. Такие эмоции, потому что не смогли набрать очки дома. Не удалось выиграть у «Ахмата», когда переигрывали. «Оренбург» — 1:3 при такой поддержке дома. Чуть-чуть задолжали болельщикам. Против такой команды приятно победить», — передаёт слова Свинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Факел» одержал победу со счётом 2:0. Дубль в составе воронежского клуба оформил Георгий Гонгадзе.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).