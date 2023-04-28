«Монако», «Милан» и «Айнтрахт» следят за талантливым форвардом «Монпелье»

Клуб французской Лиги 1 «Монако» поспорит с итальянским «Миланом» и немецким «Айнтрахтом» за 20-летнего нападающего «Монпелье» Элье Ваи. Об этом сообщает L'Équipe.

Ваи входит в основную обойму «Монпелье», забив 13 голов и отдав четыре результативные передачи в этом сезоне. Контракт игрока французской молодёжки истекает в 2025 году, и ближайшее лето станет идеальным моментом для клуба Лиги 1, чтобы заработать на талантливом активе. Трансфер Ваи оценивается в сумму около € 20 млн, и, по версии издания, «Милан», «Монако» и «Айнтрахт» уже связывались с «Монпелье», чтобы прозондировать почву.

Также французские журналисты отмечают, что сделка может быть финансово сложной для «Милана», но «Монако» и «Айтрахт» обладают достаточными средствами, чтобы осуществить трансфер. Кроме того, ранее Ваи в интервью высказывался о желании продолжить карьеру в Лиге 1, чтобы развиваться поэтапно.