«Монако», «Милан» и «Айнтрахт» следят за талантливым форвардом «Монпелье»

Клуб французской Лиги 1 «Монако» поспорит с итальянским «Миланом» и немецким «Айнтрахтом» за 20-летнего нападающего «Монпелье» Элье Ваи. Об этом сообщает L'Équipe.
Ваи входит в основную обойму «Монпелье», забив 13 голов и отдав четыре результативные передачи в этом сезоне. Контракт игрока французской молодёжки истекает в 2025 году, и ближайшее лето станет идеальным моментом для клуба Лиги 1, чтобы заработать на талантливом активе. Трансфер Ваи оценивается в сумму около € 20 млн, и, по версии издания, «Милан», «Монако» и «Айнтрахт» уже связывались с «Монпелье», чтобы прозондировать почву.
Также французские журналисты отмечают, что сделка может быть финансово сложной для «Милана», но «Монако» и «Айтрахт» обладают достаточными средствами, чтобы осуществить трансфер. Кроме того, ранее Ваи в интервью высказывался о желании продолжить карьеру в Лиге 1, чтобы развиваться поэтапно.
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