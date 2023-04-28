Игрок «Факела» Калинин: битва за выживание в РПЛ — не на жизнь, а на смерть
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Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин высказался о борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.
«Как охарактеризую битву за выживание в РПЛ? Не на жизнь, а на смерть», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, московское «Динамо» уступило воронежскому «Факелу» в матче 25-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Факела», дубль оформил Георгий Гонгадзе.
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. 15-е место в РПЛ занимают «Химки», в активе которых 17 очков в 24 матчах. Лидирует «Зенит» (58).
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