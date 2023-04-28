Капитан «Динамо» Фомин — о поражении «Факелу»: в такой день проигрывать не имели права

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение в матче с воронежским «Факелом».

«В такой день дома проигрывать не имели права. Поговорили в раздевалке. Все расстроены и понимают, что так безвольно проигрывать дома… Все расстроены. У нас есть пять матчей, чтобы как-то исправиться перед своими болельщиками. Будем стараться побеждать», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, московское «Динамо» уступило воронежскому «Факелу» в матче 25-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Факела», дубль оформил Георгий Гонгадзе. На этот вечер «Динамо» запланировало праздничные мероприятия в честь 100-летнего юбилея клуба.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).