Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фомин: стычка Шунина и Скопинцева — не показатель атмосферы в «Динамо», это эмоции

Фомин: стычка Шунина и Скопинцева — не показатель атмосферы в «Динамо», это эмоции
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о стычке между защитником команды Дмитрием Скопинцевым и голкипером Антоном Шуниным.

«Стычка Шунина и Скопинцева — это эмоции. Все переживали, не хотели проигрывать. Мы серьёзно готовились к этому матчу. Все были настроены. Может быть, перегорели. Не было такого, чтобы не хотели.

Это связано с эмоциями. Вообще не показатель атмосферы в команде. Было бы хуже, если бы все молча играли. Все старались и моменты создавали. Я не могу сказать на судью — сегодня игроки в первую очередь подвели себя и болельщиков. Будем работать. Хуже всего будет сейчас расстраиваться. Надо перебороть эту ситуацию и двигаться дальше», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Фото
Шунин и Скопинцев чуть не подрались во время матча «Динамо», ситуацию урегулировал Фомин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023