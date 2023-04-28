Фомин: стычка Шунина и Скопинцева — не показатель атмосферы в «Динамо», это эмоции

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о стычке между защитником команды Дмитрием Скопинцевым и голкипером Антоном Шуниным.

«Стычка Шунина и Скопинцева — это эмоции. Все переживали, не хотели проигрывать. Мы серьёзно готовились к этому матчу. Все были настроены. Может быть, перегорели. Не было такого, чтобы не хотели.

Это связано с эмоциями. Вообще не показатель атмосферы в команде. Было бы хуже, если бы все молча играли. Все старались и моменты создавали. Я не могу сказать на судью — сегодня игроки в первую очередь подвели себя и болельщиков. Будем работать. Хуже всего будет сейчас расстраиваться. Надо перебороть эту ситуацию и двигаться дальше», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.