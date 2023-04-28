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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом» на его поле

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом» на его поле
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Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила в Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск.

Счёт в матче уже на пятой минуте открыли хозяева. Отличился Энтони Лосийя. Спустя всего две минуты гости восстановили равновесие усилиями Карима Адейеми, ассистировал ему Себастьян Аллер. Ничейный счёт 1:1 продержался до финального свистка.

«Боруссия» сохранила первенство в таблице чемпионата Германии, набрав 61 очко в 30 турах, но уже в воскресенье «Бавария», у которой 59 очков, может обойти конкурента. «Бохум» располагается на 15-й строчке, заработав 28 очков после 30 встреч.

Германия - Бундеслига. 30-й тур
28 апреля 2023, пятница. 21:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Лосийя – 5'   1:1 Адейеми – 7'
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