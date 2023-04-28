Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом» на его поле

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила в Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск.
Счёт в матче уже на пятой минуте открыли хозяева. Отличился Энтони Лосийя. Спустя всего две минуты гости восстановили равновесие усилиями Карима Адейеми, ассистировал ему Себастьян Аллер. Ничейный счёт 1:1 продержался до финального свистка.
«Боруссия» сохранила первенство в таблице чемпионата Германии, набрав 61 очко в 30 турах, но уже в воскресенье «Бавария», у которой 59 очков, может обойти конкурента. «Бохум» располагается на 15-й строчке, заработав 28 очков после 30 встреч.
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