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Видеобзор матча «Динамо» — «Факел» в 25-м туре РПЛ

Видеобзор матча «Динамо» — «Факел» в 25-м туре РПЛ
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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в пятницу, 28 апреля, московское «Динамо» принимало на своём поле воронежский «Факел». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Факела».

Первый тайм завершился с сухим счётом, а сразу после перерыва, на 49-й минуте, «Факел» вышел вперёд. Георгий Гонгадзе пробил из района 11-метровой отметки после скидки Мохамеда Браими с правого фланга. На 59-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо» за игру рукой Александра Кутицкого, и Гонгадзе с «точки» пробил неотразимо.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).

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