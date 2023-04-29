The Times: предложение катарского шейха поступило боссам «МЮ»

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, претендующий на покупку «Манчестер Юнайтед», как и предполагалось ранее, сделает новое предложение руководству манкунианцев. Аль Тани готов выплатить семье Глэйзеров чуть более £ 5 млрд, при этом он обещает погасить долги клуба и направить значительные инвестиции в инфраструктуру. Об этом сообщает журналист The Times Мэтт Лоутон.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» также желает купить сэр Джим Рэтклифф, но он намерен приобрести чуть более 50% акций, оставив Джоэлу и Авраму Глэйзерам по 20%. Для осуществления подобной сделки Рэтклиффу, вероятно, придётся взять кредит.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков.