Конкурент Аль Тани Джим Рэтклифф также отправил в «МЮ» официальный запрос о покупке клуба

Борьба за «Манчестер Юнайтед» достигает апогея: конкурент катарского шейха Джассима бин Хамада Аль Тани, британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф вслед за своим соперником сделал официальное предложение Глейзерам. Об этом сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер.

Напомним, новое предложение руководству манкунианцев от Аль Тани заключается в выплате около £ 5 млрд, при этом шейх пообещал погасить долги клуба и направить значительные инвестиции в инфраструктуру.

Подробности предложения Джима Рэтклиффа, владельца INEOS Group, не раскрываются, но известно, что ранее он планировал приобрести чуть более 50% акций. Кроме того, для осуществления сделки Рэтклиффу не обойтись без заёмных средств.

Cрок подачи заявок на покупку клуба Премьер-лиги истекал в пятницу вечером в 22:00 по Гринвичу, и обе конкурирующие стороны поспешили сделать предложения.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков.