Клопп: этот сезон «Ливерпуля» запомнят за 7:0 против «Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что фанаты «Ливерпуля» запомнят этот сезон за победу со счётом 7:0 над «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, такие моменты, как 7:0 с «Манчестер Юнайтед», я и буду вспоминать после завершения карьеры. Этот сезон, если мы не устроим нечто особенное, запомнят за 7:0 против «Юнайтед». Надеюсь, что через несколько лет про этот год будут говорить именно как про сезон, когда мы обыграли «Юнайтед» 7:0. Надеюсь, будут говорить хорошее об этом. И надеюсь, они смогут добавить, что мы получили путёвку в Лигу чемпионов после этого.
Мы берём то, что можем взять. Не было такого, что мы начали сезон с мыслями о том, что попадание в Лигу Европы будет невероятным результатом. Но мы получили несколько уроков в этом году. И это совершенно нормально. Если мы попадём в Лигу Европы, то будем играть там. Всё в порядке», — приводит слова Клоппа Mirror.
- 29 апреля 2023
-
01:21
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:39
-
00:23
-
00:06
-
00:00
- 28 апреля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:32
-
23:22
-
23:14
-
23:09
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:30
-
22:29
-
22:23
-
22:13
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:23