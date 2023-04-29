Клопп: этот сезон «Ливерпуля» запомнят за 7:0 против «Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что фанаты «Ливерпуля» запомнят этот сезон за победу со счётом 7:0 над «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, такие моменты, как 7:0 с «Манчестер Юнайтед», я и буду вспоминать после завершения карьеры. Этот сезон, если мы не устроим нечто особенное, запомнят за 7:0 против «Юнайтед». Надеюсь, что через несколько лет про этот год будут говорить именно как про сезон, когда мы обыграли «Юнайтед» 7:0. Надеюсь, будут говорить хорошее об этом. И надеюсь, они смогут добавить, что мы получили путёвку в Лигу чемпионов после этого.

Мы берём то, что можем взять. Не было такого, что мы начали сезон с мыслями о том, что попадание в Лигу Европы будет невероятным результатом. Но мы получили несколько уроков в этом году. И это совершенно нормально. Если мы попадём в Лигу Европы, то будем играть там. Всё в порядке», — приводит слова Клоппа Mirror.