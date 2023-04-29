Тен Хаг: у нас худшее расписание в лиге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что у его команды худшее расписание матчей в остатке сезона-2022/2023.

«У нас худшее расписание и в Премьер-лиге тоже. Это не изменится, мы должны принять это. Нельзя использовать это как оправдание. Времени на восстановление в этот раз более чем достаточно, поэтому наши игроки должны быть готовы. К игре с «Тоттенхэмом» они готовы не были», — цитирует наставника манкунианской команды Sky Sports.

Накануне «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Тоттенхэмом» (2:2), позволив сопернику отыграть два мяча по ходу второго тайма.

Впереди команду тен Хага ждут матчи с «Астон Виллой», «Брайтоном», «Вест Хэмом», «Вулверхэмптоном», «Борнмутом», «Челси» и «Фулхэмом» в Премьер-лиге, а также финал Кубка Англии, в котором «Юнайтед» будет противостоять «Манчестер Сити».