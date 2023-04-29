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Джорджина ответила на слухи о кризисе в отношениях с Криштиану Роналду

Джорджина ответила на слухи о кризисе в отношениях с Криштиану Роналду
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Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, ответила на слухи о кризисе в отношениях с 38-летним нападающим.

«Завистники придумывают слухи, распускаются сплетни, а идиоты верят им», – написала Джорджина на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что пара переживает непростые времена, так как 38-летний форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии «сыт по горло» этими отношениями, которые длятся с 2016 года. Напомним, Криштиану и Джорджина до сих пор не расписаны, несмотря на длительные отношения. У пары есть совместные дети.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 13 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.

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