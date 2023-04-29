Тренеры «Факела» кричали с бровки, воронежцы отмечали победу. Фото поражения «Динамо»

28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и воронежский «Факел». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Факела».
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев и вратарь команды Антон Шунин повздорили по ходу матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). По ходу эпизода футболисты обменялись репликами в адрес друг друга, а Шунин оттолкнул Скопинцева движением руки в лицо. В эпизод был вынужден вмешаться капитан «Динамо» Даниил Фомин, который и урегулировал конфликт.
- 29 апреля 2023
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