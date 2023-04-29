Эмери: cледующим моим шагом в Испании была бы работа в «Атлетико», «Реале» или «Барсе»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери объяснил, почему решился на переход в английский клуб.
«Мы все должны искать конкурентные вызовы. Мне посчастливилось быть в трёх клубах Испании высочайшего уровня: «Валенсии», «Севилье» и «Вильярреале».
Следующим моим шагом в Испании была бы работа в «Атлетико», «Реале» или «Барселоне». Преодолеть этот барьер очень тяжело. АПЛ позволяет мне продолжать развиваться.
Конечно, «Севилья», «Вильярреал» или «Валенсия» также дают мне это, но здесь я встречаю новые трудности. И, не забывайте, АПЛ — дом для лучших инвесторов, тренеров и игроков мира», — приводит слова Эмери AS.
Эмери возглавил «Астон Виллу» в ноябре 2022 года. Английский клуб располагается на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ.
Экс-тренер «Спартака» Эмери показал неприличный жест фанатам:
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