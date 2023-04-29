Хави: «Барселона» должна выиграть Ла Лигу

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что его команда должна одержать победу в чемпионате Испании в сезоне-2022/23.

«Я уже говорил, что «Барселона» — самый сложный для работы клуб в мире. Здесь недостаточно выигрывать 1:0, я отмечал это на презентации. А мы выиграли много матчей со счётом 1:0, играя очень хорошо. В «Барсе» нужно убеждать игрой. Люди не видят того, что происходит внутри клуба, но мы не собираемся предаваться самокритике. Мы очень ценим то, что делаем. «Барселона» должна выиграть эту лигу", — цитирует Хави издание Marca.

После матчей 31-го тура Примеры «Барселона» сохраняет лидерство в турнирной таблице, опережая идущего вторым «Реал» на 11 очков. Свой последний матч в чемпионате — против Райо Вальекано — каталонцы проиграли со счётом 1:2.