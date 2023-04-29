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Модрич может пропустить первый полуфинальный матч ЛЧ с «Сити» из-за травмы

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил травму и может пропустить ближайшие матчи своего клуба, сообщает Relevo.

Из-за повреждения хорват не смог доиграть матч 31-го тура Ла Лиги против «Жироны» (2:4). Как сообщает источник, после медицинского обследования у Луки диагностировали травму подколенного сухожилия.

Участие Модрича в двух ближайших матчах чемпионата Испании против «Альмерии» и «Сосьедада» полностью исключено. Однако есть вероятность, что 37-летний футболист успеет восстановиться к финалу Кубка Испании с «Осасуной» (6 мая) и полуфиналу Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (домашний матч — 9 мая, ответный -17 мая).

Модрич отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 44 сыгранных матчах за «Реал» в текущем сезоне во всех турнирах.

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