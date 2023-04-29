Роман Березовский: без Малкома и Клаудиньо уровень РПЛ ещё чуть-чуть упадёт

Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о возможном отъезде из РПЛ бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Жаль терять таких мастеров для чемпионата. Для «Зенита» чуть осложнится ситуация, по уровню они станут ближе к остальным клубам в плане мастерства. Смогут ли найти им равноценную замену? Футбольный клуб — это живой организм, в нем всегда происходят какие-то изменения, обновления. Наверняка им на смену будут подыскивать других футболистов, но смогут ли — это покажет только время.

Чемпионат России ещё потеряет, ещё чуть-чуть упадёт уровень общей картинки лиги. Такие футболисты всегда украшают матчи, добавляют им яркости», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что ряд бразильских игроков «Зенита» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.