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Роман Березовский: без Малкома и Клаудиньо уровень РПЛ ещё чуть-чуть упадёт

Роман Березовский: без Малкома и Клаудиньо уровень РПЛ ещё чуть-чуть упадёт
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Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о возможном отъезде из РПЛ бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Жаль терять таких мастеров для чемпионата. Для «Зенита» чуть осложнится ситуация, по уровню они станут ближе к остальным клубам в плане мастерства. Смогут ли найти им равноценную замену? Футбольный клуб — это живой организм, в нем всегда происходят какие-то изменения, обновления. Наверняка им на смену будут подыскивать других футболистов, но смогут ли — это покажет только время.

Чемпионат России ещё потеряет, ещё чуть-чуть упадёт уровень общей картинки лиги. Такие футболисты всегда украшают матчи, добавляют им яркости», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что ряд бразильских игроков «Зенита» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

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