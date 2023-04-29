Мбаппе уговаривает Коло Муани перейти в «ПСЖ» из «Айнтрахта» — Фальк

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет уговорить форварда немецкого «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани перейти в парижский клуб. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Кристиан Фальк в своём «твиттере».
По информации источника, оба игрока уже обсуждают возможный переход Коло Муани в «ПСЖ».
24-летний Коло Муани сыграл за «Айнтрахт» 40 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 20 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Контракт нападающего с немецким клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Коло Муани в € 65 млн. Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны мюнхенской «Баварии».
Коло Муани — воспитанник «Нанта», с которым в прошлом сезоне стал победителем Кубка Франции.
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