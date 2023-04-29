«Барселона» ждёт, когда Ла Лига одобрит план подписания Месси. Лео уже в курсе условий

«Барселона» ждёт решения руководства испанской Ла Лиги по одобрению контракта с аргентинским нападающим французского «ПСЖ» Лионелем Месси. Об этом сообщает инсайдер Вероника Брунати в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры и предложение «Барселоны» приобретут официальный статус сразу, как только Ла Лига одобрит план подписания Месси. Сам аргентинец уже в курсе условий, которые каталонцы могут ему предложить. Для Месси финансовая сторона вопроса не так важна, главный двигатель перехода — чувства к бывшему клубу.
Чтобы подписать Месси, «Барселона» должна продать нескольких игроков и расчистить зарплатную ведомость клуба.
Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне. Ранее сообщалось, что он готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».
«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета
- 29 апреля 2023
-
10:35
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:08
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:15
-
09:13
-
09:08
-
09:02
-
08:56
-
08:56
-
08:30
-
08:10
-
06:23
-
04:35
-
04:15
-
04:15
-
04:05
-
03:31
-
03:14
-
02:56
-
02:33
-
02:10
-
01:54
-
01:49