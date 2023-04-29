Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» ждёт, когда Ла Лига одобрит план подписания Месси. Лео уже в курсе условий

«Барселона» ждёт, когда Ла Лига одобрит план подписания Месси. Лео уже в курсе условий
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» ждёт решения руководства испанской Ла Лиги по одобрению контракта с аргентинским нападающим французского «ПСЖ» Лионелем Месси. Об этом сообщает инсайдер Вероника Брунати в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры и предложение «Барселоны» приобретут официальный статус сразу, как только Ла Лига одобрит план подписания Месси. Сам аргентинец уже в курсе условий, которые каталонцы могут ему предложить. Для Месси финансовая сторона вопроса не так важна, главный двигатель перехода — чувства к бывшему клубу.

Чтобы подписать Месси, «Барселона» должна продать нескольких игроков и расчистить зарплатную ведомость клуба.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне. Ранее сообщалось, что он готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

Материалы по теме
Гути: Месси в «Барсе» — возвращение к временам, когда команда зависела от одного игрока

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023