«Барселона» ждёт, когда Ла Лига одобрит план подписания Месси. Лео уже в курсе условий

«Барселона» ждёт решения руководства испанской Ла Лиги по одобрению контракта с аргентинским нападающим французского «ПСЖ» Лионелем Месси. Об этом сообщает инсайдер Вероника Брунати в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры и предложение «Барселоны» приобретут официальный статус сразу, как только Ла Лига одобрит план подписания Месси. Сам аргентинец уже в курсе условий, которые каталонцы могут ему предложить. Для Месси финансовая сторона вопроса не так важна, главный двигатель перехода — чувства к бывшему клубу.

Чтобы подписать Месси, «Барселона» должна продать нескольких игроков и расчистить зарплатную ведомость клуба.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне. Ранее сообщалось, что он готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета