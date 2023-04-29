Стерлинг: мы знаем, что болельщики «Челси» заслуживают гораздо большего

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг заявил, что болельщики команды заслуживают большего, чем имеют сейчас. Футболист выразил надежду на уверенное завершение текущего сезона.

«Кто бы ни возглавил команду, он получит группу невероятно талантливых игроков. Всем нужна структура, которой игроки должны следовать. Всё очень просто. Мы должны поверить в того, кто будет новым тренером.

Мы знаем, что болельщики «Челси» не привыкли к такому, но мы должны попытаться взглянуть на ситуацию в целом за весь период до конца сезона. Сохранять позитивный настрой на столько, на сколько это возможно, постараться уверенно завершить сезон. Поддержка болельщиков подталкивает нас вперёд. Мы хотим, чтобы к ним вернулось ощущение победы. Мы знаем, что болельщики «Челси» заслуживают гораздо большего, чем есть сейчас», — приводит слова Стерлинга The Sun.

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