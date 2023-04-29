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Юрий Сёмин: с Малкомом по мастерству может сравниться разве что Квинси Промес

Юрий Сёмин: с Малкомом по мастерству может сравниться разве что Квинси Промес
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о легионерах в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» качественнее остальных укомплектовал обойму легионеров. Каждый их иностранец делает разницу на поле. Малком — ярчайший игрок РПЛ. С ним по мастерству может сравниться разве что Квинси Промес из «Спартака», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Малком в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 24 матча, забил 18 мячей и оформил семь голевых передач. Также на счету нападающего «Зенита» пять матчей в Фонбет Кубке России и два гола. Промес участвовал в 21 игре РПЛ, отметился 17 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Форвард «Спартака» провёл девять матчей в Кубке России, забил пять мячей и оформил одну голевую передачу.

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